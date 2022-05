"Pronti a qualsiasi sviluppo degli eventi". La dichiarazione russa sulle armi nucleari in Ucraina (Di venerdì 6 maggio 2022) Il giorno numero 72 del conflitto in Ucraina, invasa dalla Russia il 24 febbraio scorso, arriva la dichiarazione netta di Mosca sull'uso delle armi nucleari. Parla il vicedirettore del Dipartimento dell'informazione e della stampa del ministero degli Esteri russo Aleksey Zaitsev al termine di un briefing a Mosca: "L'uso di armi nucleari da parte della Russia in Ucraina è impossibile, in quanto non corrisponde ai compiti dell'operazione militare speciale. La Russia - ha spiegato - aderisce fermamente al principio che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare, e che non dovrebbe essere scatenata". Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Il giorno numero 72 del conflitto in, invasa dalla Russia il 24 febbraio scorso, arriva lanetta di Mosca sull'uso delle. Parla il vicedirettore del Dipartimento dell'informazione e della stampa del ministeroEsteri russo Aleksey Zaitsev al termine di un briefing a Mosca: "L'uso dida parte della Russia inè impossibile, in quanto non corrisponde ai compiti dell'operazione militare speciale. La Russia - ha spiegato - aderisce fermamente al principio che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare, e che non dovrebbe essere scatenata".

