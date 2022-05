Advertising

LA NAZIONE

Il presidio dei sindacati a Sesto Fiorentino (Germogli) Sesto Fiorentino (Firenze), 6 maggio 2022 - A Firenze oltre 1.000 addetti dellein meno in dieci anni, 27 sportellisti in meno rispetto al fabbisogno, aumento del precariato tra i portalettere (29% livello attuale dei precari sul recapito), mancanza di 104 full time al ......primo marzo la Slc Cgil Toscana ha aperto in tutte le province il conflitto di lavoro conItaliane per denunciare in primis la grave carenza di personale, che in tutte le divisioni,... Poste, la denuncia della Cgil: "In dieci anni persi mille addetti a Firenze Presidio dei lavoratori a Sesto Fiorentino, davanti al centro smistamento in via Pasolini, dove l'azienda ha chiuso il servizio mensa, causando la protesta del sindacato ...(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Dopo 16 anni di maltrattamenti in famiglia ha denunciato il marito. La donna dopo un calvario lunghissimo di violenze fisiche e verbali ha deciso di porre fine a quel matrimoni ...