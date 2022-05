Monte Paschi di Siena, tutti assolti. La banca “rossa” resta il regno dei misteri e dell’impunità (Di venerdì 6 maggio 2022) Tutto da rifare, sul fronte delle truffe contabili al Monte dei Paschi di Siena, in attesa che si faccia chiarezza sulla morte di David Rossi. I giudici della corte d’appello di Milano hanno ribaltato la sentenza di primo grado e assolto gli ex vertici della banca Mps imputati nel processo su presunte irregolarità in operazioni finanziarie che, dal dicembre 2008 al settembre 2012, sarebbero servite a occultare le perdite causate dall’acquisto di Antonveneta, costata circa 10 miliardi di euro nel 2008. Assolto l’ex presidente Giuseppe Mussari (7 anni e 6 mesi in primo grado), così come l’ex dg Antonio Vigni (7 anni e 3 mesi) e l’ex responsabile area finanza Gianluca Baldassarri (4 anni e 8 mesi). Per la corte su diversi capi “le condotte si sono estinte per prescrizione”, per altre accuse “il fatto non sussiste” o “non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) Tutto da rifare, sul fronte delle truffe contabili aldeidi, in attesa che si faccia chiarezza sulla morte di David Rossi. I giudici della corte d’appello di Milano hanno ribaltato la sentenza di primo grado e assolto gli ex vertici dellaMps imputati nel processo su presunte irregolarità in operazioni finanziarie che, dal dicembre 2008 al settembre 2012, sarebbero servite a occultare le perdite causate dall’acquisto di Antonveneta, costata circa 10 miliardi di euro nel 2008. Assolto l’ex presidente Giuseppe Mussari (7 anni e 6 mesi in primo grado), così come l’ex dg Antonio Vigni (7 anni e 3 mesi) e l’ex responsabile area finanza Gianluca Baldassarri (4 anni e 8 mesi). Per la corte su diversi capi “le condotte si sono estinte per prescrizione”, per altre accuse “il fatto non sussiste” o “non ...

