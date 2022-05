Milan, CorSport: “Rebic e Ibra lo scudetto ha bisogno delle loro reti” (Di venerdì 6 maggio 2022) Milan, CorSport: Come scrive in prima pagina CorSport alla corsa scudetto del Milan servono davvero i gol delle punte per poter affondare il colpo. Per la corsa scudetto la squadra nerazzurra dovrà davvero mettere in grande condizione di segnare le proprie punte, che i questa stagione hanno vissuto in più di un occasione un grandissimo affanno. La squadra rossonera in questa stagione ha avuto davvero tanti affanni in avanti, dovuti anche alla grande età di Ibra e Giroud con la grande e poca incisività di Rebic. Ma arrivati ad un punto fondamentale della stagione è il momento di dare una svolta anche con un grande assetto tattico. “Il problema del gol, lo si ripete ormai da qualche settimana, è tangibile in casa rossonera. Il ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 6 maggio 2022): Come scrive in prima paginaalla corsadelservono davvero i golpunte per poter affondare il colpo. Per la corsala squadra nerazzurra dovrà davvero mettere in grande condizione di segnare le proprie punte, che i questa stagione hanno vissuto in più di un occasione un grandissimo affanno. La squadra rossonera in questa stagione ha avuto davvero tanti affanni in avanti, dovuti anche alla grande età die Giroud con la grande e poca incisività di. Ma arrivati ad un punto fondamentale della stagione è il momento di dare una svolta anche con un grande assetto tattico. “Il problema del gol, lo si ripete ormai da qualche settimana, è tangibile in casa rossonera. Il ...

