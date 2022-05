LIVE F1, GP Miami 2022 in DIRETTA: Leclerc in testa, risultati e classifica. Alle 23.30 le FP2 (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21,33 Alcune verdetti delle FP1. Di sicuro la Mercedes è in grande crescita: gli sviluppi funzionano, il porpoising è quasi scomparso. La Ferrari si trova a suo agio con le alte temperature, un po’ meno la Red Bull, con Verstappen ripetutamente Alle prese con il surriscaldamento delle gomme soft. 21.32 E’ terminata la prima sessione di prove libere. La classifica finale: 1 Charles Leclerc Ferrari1:31.098 3 2 George RUSSELL Mercedes+0.071 3 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.179 3 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.203 3 5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.400 36 Carlos SAINZ Ferrari+0.430 4 7 Alexander ALBON Williams+0.756 5 8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.858 4 9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.461 4 10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.494 4 11 Lando NORRIS McLaren+1.517 5 12 ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21,33 Alcune verdetti delle FP1. Di sicuro la Mercedes è in grande crescita: gli sviluppi funzionano, il porpoising è quasi scomparso. La Ferrari si trova a suo agio con le alte temperature, un po’ meno la Red Bull, con Verstappen ripetutamenteprese con il surriscaldamento delle gomme soft. 21.32 E’ terminata la prima sessione di prove libere. Lafinale: 1 CharlesFerrari1:31.098 3 2 George RUSSELL Mercedes+0.071 3 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.179 3 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.203 3 5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.400 36 Carlos SAINZ Ferrari+0.430 4 7 Alexander ALBON Williams+0.756 5 8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.858 4 9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.461 4 10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.494 4 11 Lando NORRIS McLaren+1.517 5 12 ...

