La sfida digitale per il Sud? Grassi Confindustria | Servono investimenti ma anche idee e progetti competitivi

(Di venerdì 6 maggio 2022) “Grazie al Next Generation EU e agliche prevede di destinare all’innovazione tecnologica, per le imprese del nostro Mezzogiorno si presenta l’opportunità di acquisire nuovi strumenti e modelli digitali, ma soprattutto di implementare formazione continua per generare i nuovi talenti su cui puntare. Perché le risorse ci saranno, ma per lee icapaci di fornire il vantaggio competitivo dovremo contare sui nostri giovani e sulle competenze che saranno in grado di sviluppare”. Ad affermarlo è Vito, amministratore delegato di Graded, vicepresidente die Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, intervenendo questa mattina a Napoli al Convegno “Meridiani Digitali” organizzato dal Centro Studi ...