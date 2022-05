La Roma vince, Mourinho a fine partita scoppia in lacrime (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma - Una finale storica per la Roma conquistata dopo un lungo percorso in Conference durato ben 14 partite. La Roma vola a Tirana grazie alla vittoria nella semifinale di ritorno contro il Leicester. Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 maggio 2022)- Una finale storica per laconquistata dopo un lungo percorso in Conference durato ben 14 partite. Lavola a Tirana grazie alla vittoria nella semifinale di ritorno contro il Leicester.

