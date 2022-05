La Crew Dragon è tornata sulla Terra Ecco come si è conclusa la missione Crew-3

Advertising

Agenzia_Ansa : AstroSam è sulla Stazione Spaziale, con l'equipaggio della Crew-4 - Spazio & Astronomia - - Dedalo83906214 : RT @ilmetropolitan: #SpaceX, #ammaraggio riuscito per la #CrewDragon - - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Space X, ammaraggio nel Golfo del Messico La navicella Crew Dragon Endurance… - FonteUfficiale : La navetta Crew Dragon Endeavour è ammarata al largo della Florida, dopo circa 23 ore di viaggio al rientro dalla S… - moiskd : RT @AstroSamantha: Dopo circa 15 ore, abbiamo raggiunto la Stazione. L’attracco dei veicoli Crew Dragon avviene in modo autonomo, & @serg_k… -

Tutto l'equipaggio di- 3, compreso Matthias, ci tiene d'occhio e ci aiuta il più possibile. ... Come sapete la prima volta ho volato su una Sojuz e questa volta su unacome Matthias. È ...Dopo circa 23 ore di viaggio al rientro dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss), la navettaEndeavour è ammarata nel Golfo del Messico con quattro membri dell'equipaggio per la missione- 3: si tratta del tedesco Matthias Maurer , dell'Agenzia Spaziale Europea ( Esa ), che ...Perché Joe Biden non può fare a meno di Elon Musk Perché SpaceX garantisce l'autonomia americana nell'accesso allo .... La Crew Dragon, permettendo all'America di riconquistare l'accesso autonomo all ...Dopo una missione di sei mesi e 23 ore di viaggio i quattro astronauti a bordo hanno lasciato la Stazione Spaziale Internazionale ...