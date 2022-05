Kiev | “Colpita con un razzo fregata russa nel Mar Nero”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – Le forze ucraine avrebbero colpito la“Ammiraglio Makarov”, anche se da Mosca non ci sono conferme. La nave, categoria Petrel 11356r, sta bruciando vicino all’Isola dei Serpenti, nel Mar. E sarebbe statada unucraino Neptune. A rivendicare l’attacco contro laè il deputato Oleksiy Honcharenko su Telegram, citato dai media ucraini. Un’esplosione si sarebbe verificata sulla nave, seguita da un incendio. Sempre secondo, aerei russi stanno sorvolando quell’area del Mare navi di soccorso sono arrivate dalla Crimea in aiuto della. Su Telegram circolano foto di una nave in fiamme ma da partenon ci sono state conferme. Forbes: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colp… - TgLa7 : #Ucraina: 'Fregata russa sta bruciando, colpita da un razzo ucraino'. Stato maggiore #Kiev, 'Mosca ha perso una nave' - fattoquotidiano : Una fregata russa colpita da Kiev: è in fiamme. Cina: “Cooperazione con Mosca su tecnologia militare” [Segui l'ora… - gaesab1974 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colpita da… - A_Rapis : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colpita da… -

Alcuni media dell'ex repubblica sovietica riferiscono che la nave è statada un missile ...Uniti hanno fornito all'Ucraina informazioni d'intelligence che hanno consentito alle forze didi ...Nel 72esimo giorno di guerraesulta per un nuovo forte colpo alla flotta navale russa dopo l'affondamento del Moskva : una ... nel Mar Nero, dopo essere statada un razzo ucraino. Mosca non ...Tutto procede secondo i piani, dice dalla realtà parallela di Mosca il portavoce del Cremlino Peskov. I fatti sul campo raccontano un’altra storia: i resistenti di Azov sono decisi a dare la vita per ..."Non abbiamo fornito nessuna informazione specifica all'Ucraina per colpire l'incrociatore russo Moskva". Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, smentendo le notizie rivelate a fonti info ...