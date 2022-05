Ita | protesta dei lavoratori Almaviva e Covisian | a Palermo il presidio è sul tetto del Politeama – Video

(Di venerdì 6 maggio 2022)deiex. Ailorganizzato di fronte al Teatro, a un certo punto, ha lasciato la piazza e si è trasferito suldella struttura. “Si tratta di un gesto disperato che richiama l’attenzione del governo affinché si apra il tavolo al ministero del Lavoro – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – Non c’è più tempo da perdere”. A rischiare di perdere il posto di lavoro sono 543 operatori ex. “L’amministrazione comunale – ha continuato Orlando – si unisce a questo appello e sollecita nuovamente il ministro Andrea Orlando e l’intero governo per tutelare i livelli occupazionali”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Greenpeace_ITA : STOP #GREENWASHING! La nostra protesta al #PrimoMaggioRoma sponsorizzato da ENI: liberiamo la musica e la cultura d… - collettiva_news : La protesta delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nella commessa #Ita di #Covisian e #Almaviva non si ferma.… - RetweetPalermo : RT @SeraoGiorgio: Palermo si infiamma la protesta dei #lavoratori #covisian e #Almaviva, per la commessa #ITA Occupato #teatropoliteama. @P… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Palermo, commessa call center Ita: protesta lavoratori Almaviva-Covisian su tetto teatro - SkyTG24 : #Palermo, commessa call center Ita: protesta lavoratori Almaviva-Covisian su tetto teatro -

...sul tetto del teatro Politeama per chiedere l'apertura del tavolo al ministero sulla commessa". ... Laprosegue"."Ladelle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nella commessadi Covisian e Almaviva - su legge in una nota dei sindacati - licenziati dallo Stato, continua e non si arresta. La ...In 543 rischiano di perdere il posto. Chiedono un tavolo al ministero del Lavoro per discutere del loro futuro. Il sindaco Orlando: "L'amministrazione comunale si unisce a questo appello e sollecita i ...Un forte gesto di protesta per richiamare l’attenzione delle istituzioni in merito al ripristino del tavolo interministeriale disertato dai vertici della compagnia aerea Ita qualche settimana fa.