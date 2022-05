Internazionali BNL d’Italia 2022: programma e orari sabato 7 maggio con Zeppieri (Di venerdì 6 maggio 2022) Il programma e l’ordine di gioco delle qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2022, in riferimento alla giornata di sabato 7 maggio. In campo molteplici azzurri, tra maschile e femminile, una buona parte dei quali di scena al Pietrangeli; occhi e riflettori puntati, in particolare, su Giulio Zeppieri, il quale sfiderà Alex Molcan all’esordio sul rosso romano. Particolare curiosità, inoltre, per vedere all’opera Gianmarco Ferrari, il quale affronterà l’ostico Marcos Giron in apertura delle danze sul Centrale degli Internazionali. Di seguito la programmazione di giornata a Roma. PIETRANGELI dalle ore 10.00 – (7) Giron vs (WC) Ferrari a seguire – (WC) Raggi vs (9) Petkovic a seguire – (WC) Rubini vs (13) Davis a seguire – (4) ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Ile l’ordine di gioco delle qualificazioni agliBNL, in riferimento alla giornata di. In campo molteplici azzurri, tra maschile e femminile, una buona parte dei quali di scena al Pietrangeli; occhi e riflettori puntati, in particolare, su Giulio, il quale sfiderà Alex Molcan all’esordio sul rosso romano. Particolare curiosità, inoltre, per vedere all’opera Gianmarco Ferrari, il quale affronterà l’ostico Marcos Giron in apertura delle danze sul Centrale degli. Di seguito lazione di giornata a Roma. PIETRANGELI dalle ore 10.00 – (7) Giron vs (WC) Ferrari a seguire – (WC) Raggi vs (9) Petkovic a seguire – (WC) Rubini vs (13) Davis a seguire – (4) ...

