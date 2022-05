Inter - Empoli, perché il Var non è intervenuto sul contatto Bandinelli - Barella (Di venerdì 6 maggio 2022) Quattro reti, due rigori invocati e un gol annullato. Il primo tempo di Inter - Empoli è stato ricco di episodi arbitrali controversi e di Interventi del Var . Al duplice fischio dell'arbitro ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 maggio 2022) Quattro reti, due rigori invocati e un gol annullato. Il primo tempo diè stato ricco di episodi arbitrali controversi e diventi del Var . Al duplice fischio dell'arbitro ...

brfootball : 28’—Inter 0-2 Empoli 40’—Inter 1-2 Empoli 45’—Inter 2-2 Empoli Inter level it in five minutes ?? (via… - SuperSportTV : 5' Inter 0-1 ???????????? 28' Inter 0-2 ???????????? 40' ?????????? 1-2 Empoli 45' ?????????? 2-2 Empoli 64' ?????????? 3-2 Empoli 94' ??????????… - Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Mancano poco più di 24 ore ad #InterEmpoli ?? Pensi di sapere tutto? ?? abb… - surfasport : ???? INZAGHI “HO VISTO 37 TIRI A 4” ?? Queste sono state le parole di #Inzaghi dopo la vittoria dell’ #Inter per 4-2 c… - MarisciaFox : RT @xGSerieA: Inter (5.56) 4-2 (0.68) Empoli -