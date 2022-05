Il preside del Sarpi: “Io, chimico, ho iniziato a studiare greco. Bergamo sia orgogliosa del Sarpi e dei suoi studenti” (Di venerdì 6 maggio 2022) Torna la notte del liceo classico. Il preside del Sarpi, Antonio Signori “Io, chimico, ho iniziato a studiare greco. Bergamo deve essere orgogliosa del Sarpi e dei suoi studenti”. “Ho studiato chimica e ora mi sono innamorato della letteratura greca e latina”. È un amore profondo quello del professor Antonio Signori, preside del Liceo Paolo Sarpi di Bergamo. Questo è anche lo spirito della Notte Nazionale del Liceo Classico, uno degli eventi nazionali più innovativi nella scuola degli ultimi anni, arrivata alla sua ottava edizione. Anche il Sarpi non mancherà di aprire ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 maggio 2022) Torna la notte del liceo classico. Ildel, Antonio Signori “Io,, hodeve esseredele dei”. “Ho studiato chimica e ora mi sono innamorato della letteratura greca e latina”. È un amore profondo quello del professor Antonio Signori,del Liceo Paolodi. Questo è anche lo spirito della Notte Nazionale del Liceo Classico, uno degli eventi nazionali più innovativi nella scuola degli ultimi anni, arrivata alla sua ottava edizione. Anche ilnon mancherà di aprire ...

