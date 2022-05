Il preparatore atletico Cacciapuoti non ha rimpianti: succede in conferenza stampa (Di venerdì 6 maggio 2022) È da poco terminata la conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Torino. Spalletti non ha parlato per lasciare spazio al suo staff. Tra i suoi uomini ha parlato anche il preparatore atletico Cacciapuoti che ha analizzato la stagione azzurra. Di seguito le sue parole: Staff Tecnico Napoli È migliorabile questo Napoli o quest’anno è stato fatto il massimo? “Tutto è migliorabile ma è stato comunque fatto il massimo. Ogni stagione è a sé. Dipende dalle competizioni che si giocano. Siamo un club che gioca da 13 anni ogni tre giorni. Si può ancora migliorare, ma va preso atto che la squadra abbia fatto il massimo”. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 maggio 2022) È da poco terminata ladi presentazione alla sfida contro il Torino. Spalletti non ha parlato per lasciare spazio al suo staff. Tra i suoi uomini ha parlato anche ilche ha analizzato la stagione azzurra. Di seguito le sue parole: Staff Tecnico Napoli È migliorabile questo Napoli o quest’anno è stato fatto il massimo? “Tutto è migliorabile ma è stato comunque fatto il massimo. Ogni stagione è a sé. Dipende dalle competizioni che si giocano. Siamo un club che gioca da 13 anni ogni tre giorni. Si può ancora migliorare, ma va preso atto che la squadra abbia fatto il massimo”.

