“Il mio fidanzato?”. Maria Chiara Giannetta, la curiosità del pubblico e lei finalmente parla (Di venerdì 6 maggio 2022) Dapprima il presunto flirt con Maurizio Lastrico, poi le foto accanto al regista Davide Marengo: da quando si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Sanremo, in molti si chiedono se Maria Chiara Giannetta sia fidanzata. L’attrice che interpreta il ruolo di Anna Olivieri in Don Matteo 13 fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Qualche settimana fa ha smentito la love story con Maurizio Lastrico con cui condivide il set di Don Matteo. Maria Chiara Giannetta, 29 anni, foggiana, e l’attore sono molto amici, ma il loro rapporto non va oltre. “Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Dapprima il presunto flirt con Maurizio Lastrico, poi le foto accanto al regista Davide Marengo: da quando si è fatta conoscere dal grandeper la sua partecipazione a Sanremo, in molti si chiedono sesia fidanzata. L’attrice che interpreta il ruolo di Anna Olivieri in Don Matteo 13 fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Qualche settimana fa ha smentito la love story con Maurizio Lastrico con cui condivide il set di Don Matteo., 29 anni, foggiana, e l’attore sono molto amici, ma il loro rapporto non va oltre. “Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è, io sono single e ...

