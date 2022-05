Il 'Day after' romanista, tra euforia e febbre da Tirana (Di venerdì 6 maggio 2022) AGI - euforia, emozioni e un piccolo grande sogno che continua: il 'Day after' di Roma-Leicester, nella Capitale sponda giallorossa si respira un'aria gioiosa, un misto di consapevolezza e paura, con un pensiero unico: la finale di Conference League che la squadra di José Mourinho giocherà a Tirana il 25 maggio, contro il Feyenoord che ha eliminato il Marsiglia. Dopo 31 anni La Roma manca dalla finale di una competizione europea dalla lontana stagione 1990/1991. Si trattava della vecchia Coppa Uefa e i capitolini all'epoca persero contro l'Inter. Più in generale erano 9 anni che i giallorossi non raggiungevano l'ultimo atto di un torneo, in quel caso la Coppa Italia persa con la Lazio nel 2013. Ecco spiegata l'euforia di una tifoseria che nel suo ‘piccolo' è tornata a sognare: “Una cosa del genere in una semifinale ... Leggi su agi (Di venerdì 6 maggio 2022) AGI -, emozioni e un piccolo grande sogno che continua: il 'Day' di Roma-Leicester, nella Capitale sponda giallorossa si respira un'aria gioiosa, un misto di consapevolezza e paura, con un pensiero unico: la finale di Conference League che la squadra di José Mourinho giocherà ail 25 maggio, contro il Feyenoord che ha eliminato il Marsiglia. Dopo 31 anni La Roma manca dalla finale di una competizione europea dalla lontana stagione 1990/1991. Si trattava della vecchia Coppa Uefa e i capitolini all'epoca persero contro l'Inter. Più in generale erano 9 anni che i giallorossi non raggiungevano l'ultimo atto di un torneo, in quel caso la Coppa Italia persa con la Lazio nel 2013. Ecco spiegata l'di una tifoseria che nel suo ‘piccolo' è tornata a sognare: “Una cosa del genere in una semifinale ...

