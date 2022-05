(Di venerdì 6 maggio 2022) 1 I blocchi La guerra del Vietnam fu unarmato combattuto in Vietnam fra il 1º novembre 1955 e il 30 aprile 1975. Si svolse prevalentemente nel territorio del Vietnam del Sud e vide ...

Advertising

Rodica17957578 : RT @lupovittorio42: Informazione di sinistra... Il 30 aprile 1975 l'esercito popolare e i Vietcong entrarono a Saigon dopo 30 anni di guerr… - ringetto65 : RT @lupovittorio42: Informazione di sinistra... Il 30 aprile 1975 l'esercito popolare e i Vietcong entrarono a Saigon dopo 30 anni di guerr… - nives71556203 : RT @lupovittorio42: Informazione di sinistra... Il 30 aprile 1975 l'esercito popolare e i Vietcong entrarono a Saigon dopo 30 anni di guerr… - Cosi49Cosimo : RT @lupovittorio42: Informazione di sinistra... Il 30 aprile 1975 l'esercito popolare e i Vietcong entrarono a Saigon dopo 30 anni di guerr… - 950Alpa : RT @lupovittorio42: Informazione di sinistra... Il 30 aprile 1975 l'esercito popolare e i Vietcong entrarono a Saigon dopo 30 anni di guerr… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

2 Le risorse La guerra, che ebbe fine con la caduta di, vide il diretto coinvolgimento degli Stati Uniti d'America, che incrementarono le loro forse militari in aiuto al governo del Vietnam ...Ho visto sganciare le bombe al napalm e pensavo che gli abitanti del villaggio fossero tutti. ... Ho insistito con i medici affinché mi aiutassero a trasferirla in ospedale a, era chiaro ... I morti di Saigon e il lungo conflitto La guerra del Vietnam fu un conflitto armato combattuto in Vietnam fra il 1º novembre 1955 e il 30 aprile 1975. Si svolse prevalentemente nel territorio del Vietnam del Sud e vide contrapposte le forz ...