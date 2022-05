Genoa-Juventus, Criscito questa volta non sbaglia il rigore: 2-1 al 96? (VIDEO) (Di venerdì 6 maggio 2022) Domenico Criscito questa volta non sbaglia: rigore trasformato al 96? e il Genoa batte 2-1 la Juventus. Il capitano rossoblù aveva sbagliato dal dischetto nel derby contro la Sampdoria la settimana scorsa, sciupando proprio al 96? la possibilità di portarsi a casa un punto importante in chiave salvezza. Nella sfida contro la più blasonata Juventus, il Genoa ha lottato su ogni pallone guadagnandosi un rigore al 96?: a calciarlo è stato nuovamente Criscito, ma questa volta con esito positivo. Lacrime di gioia per il capitano, che ha così regalato i tre punti alla formazione ligure. Ecco le immagini del rigore. ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Domeniconontrasformato al 96? e ilbatte 2-1 la. Il capitano rossoblù avevato dal dischetto nel derby contro la Sampdoria la settimana scorsa, sciupando proprio al 96? la possibilità di portarsi a casa un punto importante in chiave salvezza. Nella sfida contro la più blasonata, ilha lottato su ogni pallone guadagnandosi unal 96?: a calciarlo è stato nuovamente, macon esito positivo. Lacrime di gioia per il capitano, che ha così regalato i tre punti alla formazione ligure. Ecco le immagini del. ...

