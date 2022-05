Gasparri | “Mourinho? Gli auguro di invecchiare come Ranieri e non Spalletti”

Leggi su serieanews

(Di venerdì 6 maggio 2022) La vittoria della Roma, la finale di Conference League e le figure die Zaniolo: l’intervista a SerieANews.com del senatore e tifoso giallorosso, Maurizio. Una finale non si scorda mai, anche di una coppala Conference League. La Roma si gode il day-after la vittoria contro il Leicester City, in un venerdì dolcissimo per il pubblico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.