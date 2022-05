Final Fantasy XVI | un nuovo trailer arriverà presto! Parola di YoshiP

(Di venerdì 6 maggio 2022) Nelle scorse ore, Naoki Yoshida, producer diXVI, ha divulgato alcune interessanti informazioni sul titolo, nonché ha affermato che unsarebbe in arrivo Recentemente, con l’acquisizione da parte di Embracer Group di gran parte delle sue IP occidentali, Square Enix sta attraversando una sorta di terremoto mediatico. La sua controparte nipponica, invece, si sta alquanto dando da fare, specialmente con uno dei suoi franchise di punta:. Attualmente, dopo l’uscita dell’acclamato Stranger of Paradise, troviamo in produzione sia la Parte II diVII Remake, sia il più che latitanteXVI, presentatosi ormai più di un anno e mezzo fa, nel settembre 2020, nel ...

Advertising

Chuckleheadly : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy VII - Costa del Sol Composer: Nobuo Uematsu - SkansaQuill : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy IX - Village of Dali Composer: Nobuo Uematsu - GamingTalker : Final Fantasy 16, il prossimo trailer dovrebbe arrivare presto: il gioco è praticamente completo… - tantheman_13 : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy IX - Village of Dali Composer: Nobuo Uematsu - CGcarmineCG : @PlayStationAU Final Fantasy XVI -

16 manca dalle scene ormai da diverso tempo, eppure Square - Enix aveva promesso che non sarebbe passato troppo dal trailer di presentazione al momento in cui il gioco sarebbe tornato ...Nel caso in cui foste curiosi di sapere come proseguono i lavori suXVI , ci sono ottime notizie per voi. Durante una diretta streaming dedicata a NieR Re[in]carnation , il Producer del nuovo capitolo della fantasia finale Naoki Yoshida ha ripreso le ...Nelle scorse ore, Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI ha affermato che un nuovo trailer sarebbe in arrivo: ecco i dettagli!In una nuova diretta dedicata al gioco mobile NieR Re[in]carnation, Naoki Yoshida, producer a Square Enix, ha confermato che il prossimo trailer di Final Fantasy 16 è completo e che lo dovremmo vedere ...