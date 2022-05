Cuba | esplosione in hotel a L’Avana | 8 morti

(Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ di ottoe 30 feriti il bilancio di un’avvenuta poco prima delle 11 ora locale nell’Saratoga, nel cuore del. Lo ha riferito l’ufficio della presidenzana, secondo cui non si registrano vittime nella scuola vicina. L’potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. L’albergo era chiuso da due anni a causa della pandemia e avrebbe dovuto riaprire martedì 10 dopo lavori di ristrutturazione. Costruito negli anni Trenta, situato nella città vecchia, l’edificio di cinque piani si trova al Campidoglio, ex sede del Parlamento poi sede del ministero della Scienza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RaiNews : VIDEO, Una potentissima esplosione ha distrutto l'hotel a cinque stelle Saratoga a L'avana a Cuba. Non è ancora chi… - Agenzia_Ansa : Ci sono almeno quattro morti nell'esplosione avvenuta nell'hotel Saratoga nel centro dell'Avana a Cuba. Lo riportan… - fanpage : Una fortissima esplosione ha distrutto l'Hotel di lusso ‘Saratoga' a L'Avana - infoitinterno : Esplosione sventra l'hotel Saratoga a Cuba - infoitinterno : Cuba, esplosione all'Hotel Saratoga de L'Avana: almeno 4 morti, 15 i feriti. La prima ipotesi: fuga di gas -

20.20Hotel Saratoga: 8 mortiall'Hotel Saratoga, nel centro de L'Avana. Miguel Diaz - Canel, presidente didal 2019, esclude che il disastro sia stata causato da una bomba. ...L'potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. L'albergo era chiuso da due anni a causa della pandemia e avrebbe dovuto riaprire martedì 10 dopo lavori di ristrutturazione. Costruito ...ROMA. – Una devastante esplosione ha spazzato via almeno quattro piani e gran parte della facciata di un iconico hotel a 5 stelle nel cuore del centro storico dell’Avana, il Saratoga, causando la mort ...Sul luogo sono accorsi vigili del fuoco, polizia e operatori sanitari, che sono al lavoro per estrarre di eventuali persone rimaste intrappolate nell’edificio Sconosciute le cause della tragedia. Seco ...