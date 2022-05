Colpita da missile anti-nave ucraino la fregata russa Admiral Makarov (Di venerdì 6 maggio 2022) La fregata russa Admiral Makarov sarebbe stata Colpita dalla flotta ucraina. Lo ha riferito il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko e anche Forbes sul suo sito in lingua inglese ha scritto oggi che il vascello "potrebbe essere l'obiettivo più succoso". Il colpo - clamoroso se confermato, dopo quello dell'incrociatore Moskva - sarebbe stato inferto da un missile Neptune. Al momento nessuna conferma ufficiale dal comando operativo ucraino del Sud. Altre informazioni non verificate in rete parlano di "un incendio su una nave da guerra russa". Secondo The Times l'Admiral Makarov insieme con l'Admiral Essen, e due sottomarini erano state indicate come le principali navi ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 6 maggio 2022) Lasarebbe statadalla flotta ucraina. Lo ha riferito il deputatoOleksiy Goncharenko e anche Forbes sul suo sito in lingua inglese ha scritto oggi che il vascello "potrebbe essere l'obiettivo più succoso". Il colpo - clamoroso se confermato, dopo quello dell'incrociatore Moskva - sarebbe stato inferto da unNeptune. Al momento nessuna conferma ufficiale dal comando operativodel Sud. Altre informazioni non verificate in rete parlano di "un incendio su unada guerra". Secondo The Times l'insieme con l'Essen, e due sottomarini erano state indicate come le principali navi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina: la fregata russa 'Ammiraglio Makarov' colpita da missile, è in fiamme #admiralmakarov #russia #ucraina… - msn_italia : Admiral Makarov, in fiamme fregata russa colpita da un missile ucraino: è la seconda nave da guerra di Putin più gr… - HuffPostItalia : Fregata russa in fiamme nel mar Nero, colpita da un missile ucraino - PaoloPolvara : RT @OGiannino: In attesa notizie su fregata colpita al largo di Odessa, una pista su @LaStampa.L’unità è classe Grigorovic con sistema a/a… - teodamia : RT @MediasetTgcom24: Ucraina: la fregata russa 'Ammiraglio Makarov' colpita da missile, è in fiamme #admiralmakarov #russia #ucraina https… -