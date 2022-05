Beatriz Marino, chi è l’ex fidanzata di Roger Balduino: età, lavoro, Instagram, Estefania Bernal (Di venerdì 6 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura di Canale 5. Tra prove, sfide sempre più difficili e mancanza di cibo, il percorso dei naufraghi continua e questa sera in Honduras arriverà Beatriz Marino, ex (o forse non proprio ex) fidanzata del concorrente brasiliano Roger Balduino. View this post on Instagram A post shared by L'Isola dei Famosi (@isoladeifamosi) La storia d’amore tra Beatriz e Roger è davvero finita? Non abbiamo molte informazioni su Beatriz Marino, ma sappiamo che è stata fidanzata con Roger Balduino. E i due si sarebbero frequentati fino a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura di Canale 5. Tra prove, sfide sempre più difficili e mancanza di cibo, il percorso dei naufraghi continua e questa sera in Honduras arriverà, ex (o forse non proprio ex)del concorrente brasiliano. View this post onA post shared by L'Isola dei Famosi (@isoladeifamosi) La storia d’amore traè davvero finita? Non abbiamo molte informazioni su, ma sappiamo che è statacon. E i due si sarebbero frequentati fino a ...

