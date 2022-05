“Amici”, Maria De Filippi richiama Nunzio in un “ruolo” inedito (Di venerdì 6 maggio 2022) Durante il daytime di “Amici” di ieri, Maria De Filippi ha invitato un ex protagonista del talent con la scusa Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 6 maggio 2022) Durante il daytime di “” di ieri,Deha invitato un ex protagonista del talent con la scusa Perizona Magazine.

Advertising

PremiDavid : «Dedico il premio a mia moglie Maria Laura, la persona migliore che abbia mai conosciuto, a Toni Servillo e Leonard… - stacruzeremo : RT @ParoleCristiane: Maria, vi dono il mio cuore: fate che sia sempre vostro, Gesù e Maria, siate voi sempre gli amici miei! Ma per pietà,… - stjosephderby : RT @ParoleCristiane: Maria, vi dono il mio cuore: fate che sia sempre vostro, Gesù e Maria, siate voi sempre gli amici miei! Ma per pietà,… - ManucoSegura : RT @ParoleCristiane: Maria, vi dono il mio cuore: fate che sia sempre vostro, Gesù e Maria, siate voi sempre gli amici miei! Ma per pietà,… - ParliamoDiNews : Amici 21, Maria De Filippi lascia tutti sotto shock: per i concorrenti arriva… #Amici #Amici21 #NunzioStancampiano… -