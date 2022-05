Amici 21, doppia clamorosa eliminazione: fuori dalla scuola e niente finale (Di venerdì 6 maggio 2022) Il 7 maggio andranno in onda le semi-finali di Amici 21, dove si scopriranno i nomi dei finalisti e, soprattutto, quelli dei due eliminati. Ecco tutte le indiscrezioni che sono filtrate già durante le registrazioni del programma. In accordo con Mediaset, la finale di Amici 21 non si terrà più sabato 14 maggio. Questo perchè L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Il 7 maggio andranno in onda le semi-finali di21, dove si scopriranno i nomi dei finalisti e, soprattutto, quelli dei due eliminati. Ecco tutte le indiscrezioni che sono filtrate già durante le registrazioni del programma. In accordo con Mediaset, ladi21 non si terrà più sabato 14 maggio. Questo perchè L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

LinaBuongiorno : @HoaraBorselli Vai a dirlo alla Lega dei tuoi amici. Hanno imposto il vaccino alle Regioni e al Governo. Con la dop… - underscorner : @Alyenante Ma non e' che devo avere la personalita' doppia come Gollum. Se esco con gli amici e vado a mangiare una… - DarioGiannini73 : Doppia visione...partita e live con amici. Mi preparo al 5 maggio. - dbic67 : Amici! Sono stato fulminato sulla via di Pregliasco. Dormirò ogni notte con la doppia mascherina così il virus non passerà. -