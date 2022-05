Altra beffa per la flotta russa: razzo ucraino colpisce la maxi-fregata. Divampano le fiamme (Di venerdì 6 maggio 2022) Le forze ucraine hanno rivendicato di aver colpito con una razzo una fregata russa (Petrel 11356R) al largo dell'Isola dei Serpenti. L'Admiral Makarov sarebbe stata colpita da un missile antinave Neptune e l'esplosione ha causato un incendio a bordo, ha scritto su Telegram il deputato popolare Oleksiy Honcharenko, citato dai media ucraini. La notizia è stata confermato dallo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev, che ha inoltre spiegato che sono in corso operazioni di soccorso con l'utilizzo di numerosi aerei e imbarcazioni. A essere colpita è la fregata più moderna della flotta dell'Ammiraglio Grigorovich, la nave da guerra più importante della flotta russa del Mar Nero dopo la Moskva. Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Le forze ucraine hanno rivendicato di aver colpito con unauna(Petrel 11356R) al largo dell'Isola dei Serpenti. L'Admiral Makarov sarebbe stata colpita da un missile antinave Neptune e l'esplosione ha causato un incendio a bordo, ha scritto su Telegram il deputato popolare Oleksiy Honcharenko, citato dai media ucraini. La notizia è stata confermato dallo Stato Maggiore dell'esercito di Kiev, che ha inoltre spiegato che sono in corso operazioni di soccorso con l'utilizzo di numerosi aerei e imbarcazioni. A essere colpita è lapiù moderna delladell'Ammiraglio Grigorovich, la nave da guerra più importante delladel Mar Nero dopo la Moskva.

