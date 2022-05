Alpini: Mattarella promulga legge su Giornata, ma 'serve unica ricorrenza per Forze Armate' (2) (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) - "Mi è stata sottoposta per la promulgazione -scrive Mattarella- la legge 'Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino', approvata dalla Camera dei deputati il 25 giugno 2019 e, in via definitiva, dal Senato della Repubblica il 5 aprile 2022. Nel promulgare la legge, per rispetto delle decisioni del Parlamento, avverto il dovere -anche in virtù delle responsabilità che l'articolo 87, sesto comma, della Costituzione espressamente mi affida nei confronti delle Forze Armate- di segnalare che ne risulta sollecitato un intervento normativo organico che riguardi le celebrazioni in onore delle nostre Forze Armate, considerato che quella appena promulgata risulta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) - "Mi è stata sottoposta per lazione -scrive- la'Istituzione dellanazionale della memoria e del sacrificio alpino', approvata dalla Camera dei deputati il 25 giugno 2019 e, in via definitiva, dal Senato della Repubblica il 5 aprile 2022. Nelre la, per rispetto delle decisioni del Parlamento, avverto il dovere -anche in virtù delle responsabilità che l'articolo 87, sesto comma, della Costituzione espressamente mi affida nei confronti delle- di segnalare che ne risulta sollecitato un intervento normativo organico che riguardi le celebrazioni in onore delle nostre, considerato che quella appenata risulta ...

Advertising

MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Mattarella firma la legge per la giornata della memoria degli #alpini, ma chiede al governo un'iniziativa per un ricord… - zazoomblog : Alpini: Mattarella promulga legge su Giornata ma serve unica ricorrenza per Forze Armate - #Alpini: #Mattarella… - lucianoghelfi : #Mattarella firma la legge per la giornata della memoria degli #alpini, ma chiede al governo un'iniziativa per un r… - TV7Benevento : Alpini: Mattarella promulga legge su Giornata, ma 'serve unica ricorrenza per Forze Armate' (3) - - TV7Benevento : Alpini: Mattarella promulga legge su Giornata, ma 'serve unica ricorrenza per Forze Armate' (2) - -