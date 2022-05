Addio al giornalista Carlo Gregoretti | fu tra i fondatori dell’Espresso

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il, che esordì giovanissimo sulle pagine del settimanale “L’Espresso”, diventando in seguito vicedirettore di “Panorama” e direttore di “Epoca”, è morto a Roma all’età di 91 anni per le complicazioni del Covid. I funerali si terranno sabato 7 maggio alle ore 10 nella Basilica di Santa Sabina a Roma. Così la sua famiglia ha annunciato la scomparsa: “Il Covid ha portato via un grande uomo,, marito, papà e nonno.aveva 91 anni, una vita piena di coraggio, intelligenza, visioni (anche subacquee), curiosità, gusto e grandi passioni: dalla libertà alla comunicazione, dalla letteratura alla filosofia, dalla lingua alla storia, dalla navigazione alla cucina. Ma soprattutto amore per la sua adorata Chicchi con la quale ha condiviso 70 ...

Quando Mondadori ha tentato l'avventura televisiva, ilha curato Gli speciali di Retequattro , un programma di approfondimento giornalistico in onda su Rete Quattro dal 1982 al 1984.