Ad un passo dalla strage chimica in Ucraina. I missili sfiorano lo stabilimento e scoppia l'incendio (Di venerdì 6 maggio 2022) “Ieri sera i russi intendevano colpire lo stabilimento chimico. Però hanno colpito la stazione di servizio e la strada ferroviaria dello stabilimento di Severodonetsk. Si sono incendiati i binari e l'erba su un terreno di 400 m quadrati”. A denunciarlo su Telegram è Serhii Haidai, governatore della regione di Luhansk, precisando che “vicino c'erano delle cisterne con varie sostanze chimiche. Per fortuna i vigili di fuoco sono riusciti ad estinguere l'incendio”. Si è arrivati quindi ad un passo da una possibile strage tossica. “Inoltre - aggiunge Haidai - i russi stanno attaccando in maniera più massiccia le zone residenziali. A Severodonetsk sono stati danneggiati 12 grattacieli, una stazione elettrica, vari negozi. Ci sono stati due morti. Tantissimi danni a Rubizhne, Lysychansk, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) “Ieri sera i russi intendevano colpire lochimico. Però hanno colpito la stazione di servizio e la strada ferroviaria dellodi Severodonetsk. Si sono incendiati i binari e l'erba su un terreno di 400 m quadrati”. A denunciarlo su Telegram è Serhii Haidai, governatore della regione di Luhansk, precisando che “vicino c'erano delle cisterne con varie sostanze chimiche. Per fortuna i vigili di fuoco sono riusciti ad estinguere l'”. Si è arrivati quindi ad unda una possibiletossica. “Inoltre - aggiunge Haidai - i russi stanno attaccando in maniera più massiccia le zone residenziali. A Severodonetsk sono stati danneggiati 12 grattacieli, una stazione elettrica, vari negozi. Ci sono stati due morti. Tantissimi danni a Rubizhne, Lysychansk, ...

Advertising

FBiasin : La #Salernitana, a Natale, non era semplicemente “già retrocessa”, era a un passo dall’esclusione dalla #SerieA. A… - Marinaliberals : RT @serafinobandini: La ricerca di equilibrio non è altro che smisurata passione per l'abbandono. Non si cammina su un filo per evitare di… - tempoweb : Ad un passo dalla strage chimica in #Ucraina I missili sfiorano lo stabilimento e scoppia l’incendio #guerra… - SoniaSamoggia : RT @RobertoRedSox: Il ragazzino esce da solo dalla stazione e mi raggiunge nel luogo indicato come da accordi telefonici tra centrale e res… - Cattleya980 : RT @serafinobandini: La ricerca di equilibrio non è altro che smisurata passione per l'abbandono. Non si cammina su un filo per evitare di… -