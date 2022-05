A tu per tu con Martina Luchena: l'importanza di essere bella vera (Di venerdì 6 maggio 2022) «Amati per come sei». Questa è la lezione di bellezza più importante che l'influencer torinese, seguita da più di 700mila follower su Instagram, trasmette alle ragazze. Un'affermazione importante che Martina ha fatto sua da due anni e a cui è arrivata dopo un percorso intrapreso alla ricerca della vera se stessa Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 maggio 2022) «Amati per come sei». Questa è la lezione di bellezza più importante che l'influencer torinese, seguita da più di 700mila follower su Instagram, trasmette alle ragazze. Un'affermazione importante cheha fatto sua da due anni e a cui è arrivata dopo un percorso intrapreso alla ricerca dellase stessa

Advertising

ladyonorato : Mi chiedo: perché il nostro governo dovrebbe sostenere uno “sforzo congiunto” per far partire il METAVERSO??Zuckerb… - OfficialASRoma : “Mi piacerebbe che domani i tifosi giocassero la partita con noi. Si può andare allo stadio come spettatori, e si p… - Pontifex_it : Per la 59a Giornata Mondiale di Preghiera per le #Vocazioni, desidero riflettere con voi sull’ampio significato del… - cigna69 : RT @DomaniGiornale: Sembra un brutto sogno leggere che la Rai vuole escludere qualcuno per le sue visioni putiniste, e che ci si scandalizz… - LouisGermainde : Padova, guida una ricerca astrofisica a 25 anni: «La passione per lo spazio è arrivata con il film “Interst… -