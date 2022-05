Zakaria chiama il suo amico:”Ti aspetto alla Juventus a braccia aperte” (Di giovedì 5 maggio 2022) Denis Zakaria sta disputando una grande stagione, ma la Juve ha bisogno anche di nuovi campioni di primo piano per rinforzare la mediana. Il mercato di gennaio è stato a tutti gli effetti fondamentale per poter sistemare la situazione di una Juventus che nel girone d’andata si è dimostrata davvero molto indietro per quanto riguarda il rendimento contro le prime squadre, ma l’ingresso di un giocatore come Zakaria ha permesso di rafforzare sempre di più la realtà bianconera nel corso della stagione anche se non sarà l’unico svizzero nella prossima stagione. Denis Zakaria Juventus (LaPresse)La Juventus sta cercando di tornare grande il prima possibile per la prossima stagione, acquistando dei giocatori che possano essere considerati i migliori per mettere le basi per un’annata che ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 5 maggio 2022) Denissta disputando una grande stagione, ma la Juve ha bisogno anche di nuovi campioni di primo piano per rinforzare la mediana. Il mercato di gennaio è stato a tutti gli effetti fondamentale per poter sistemare la situazione di unache nel girone d’andata si è dimostrata davvero molto indietro per quanto riguarda il rendimento contro le prime squadre, ma l’ingresso di un giocatore comeha permesso di rafforzare sempre di più la realtà bianconera nel corso della stagione anche se non sarà l’unico svizzero nella prossima stagione. Denis(LaPresse)Lasta cercando di tornare grande il prima possibile per la prossima stagione, acquistando dei giocatori che possano essere considerati i migliori per mettere le basi per un’annata che ...

Advertising

hiidamas : RT @juanito1897: rigore vs Torino non visto boh non si sa ancora come mai rigore su Zakaria non avevano le immagini, quello di Morata 20 mi… - FuffaForte : RT @juanito1897: rigore vs Torino non visto boh non si sa ancora come mai rigore su Zakaria non avevano le immagini, quello di Morata 20 mi… - GPeppe34N : RT @juanito1897: rigore vs Torino non visto boh non si sa ancora come mai rigore su Zakaria non avevano le immagini, quello di Morata 20 mi… - VolaCharles : RT @juanito1897: rigore vs Torino non visto boh non si sa ancora come mai rigore su Zakaria non avevano le immagini, quello di Morata 20 mi… - cgestrii : RT @juanito1897: rigore vs Torino non visto boh non si sa ancora come mai rigore su Zakaria non avevano le immagini, quello di Morata 20 mi… -