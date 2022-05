(Di giovedì 5 maggio 2022)– Alcuni giorni fa, i Carabinieri della Compagnia di, in servizio perlustrativo nel quartiere del Carmine, hanno tratto in arresto unviterbese, colto nella flagranza del delitto diin. Il predetto, dopo aver forzato la porta della soffitta di una privata, si introduceva all’interno, asportando diversi attrezzi da lavoro. Nella circostanza la refurtiva è stata restituita al proprietario e l’è stato trattenuto nella camera di sicurezza di questo Comando. Successivamente, l’indagato è stato condotto dinanzi al Giudice Monocratico del Tribunale diche, con rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare, motivo per ...

Lopinionista : Viterbo, furto aggravato in abitazione: arrestato un giovane -

NewTuscia

