Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 maggio 2022)DEL 5 MAGGIOORE 16.20 MARCO CILUFFO DI NUOVO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULLA TANGENZIALE DILUNGHE CODE DALL USCITA FARNESINA FINO ALLA BATTERIA NOMENTANA A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO CHIUSURA DELLA GALLERIA SAN GIOVANNI TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI PER CANTIERI ATTIVI INCOLONNAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA OPPOSTA IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E USCITANINA FILE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA A COMPLICARE LA VIABILITA’ ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA SVINCOLO LA STORTA SULLA PONTINA ...