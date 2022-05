Tennis, Massari: “La mano di Matteo Berrettini va abbastanza bene. E’ una persona chiara e onesta” (Di giovedì 5 maggio 2022) Nuovo appuntamento con TennisMania, il programma di approfondimento e interviste a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo del Tennis. Ospite il mental coach tra gli altri di Matteo Berrettini, Stefano Massari, autore del libro “O vinci, o impari”. “Ho sentito Matteo circa una settimana fa – commenta Stefano – la mano va abbastanza bene, bisogna capire in che modo va bene. C’è bisogno di tempo per recuperare la funzionalità della mano. Matteo è abituato ad affrontare certe situazioni, qui si tratta di affrontare più paure che fatiche fisiche. Con gli anni ha cercato di trasformare il tempo necessario al recupero in tempo proficuo. Ci sono ferite e ferite, ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Nuovo appuntamento conMania, il programma di approfondimento e interviste a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo del. Ospite il mental coach tra gli altri di, Stefano, autore del libro “O vinci, o impari”. “Ho sentitocirca una settimana fa – commenta Stefano – lava, bisogna capire in che modo va. C’è bisogno di tempo per recuperare la funzionalità dellaè abituato ad affrontare certe situazioni, qui si tratta di affrontare più paure che fatiche fisiche. Con gli anni ha cercato di trasformare il tempo necessario al recupero in tempo proficuo. Ci sono ferite e ferite, ...

