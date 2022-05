Tempesta di sabbia in Iraq e Siria, mille i ricoverati (Di giovedì 5 maggio 2022) Più di mille persone sono state ricoverate in ospedale in Iraq nelle ultime ore a per problemi respiratori a causa di una Tempesta di sabbia che ha colpito anche regioni della Siria orientale e nord - ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) Più dipersone sono state ricoverate in ospedale innelle ultime ore a per problemi respiratori a causa di unadiche ha colpito anche regioni dellaorientale e nord - ...

