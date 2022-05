Stefano Tacconi resta grave | “Siamo nella fase più complicata”

(Di giovedì 5 maggio 2022), ricoverato ad Alessandria il 24 aprile per un'emorragia cerebrale, sta vivendo lapiù critica del trattamento ospedaliero. "Come conseguenza di quanto accaduto ae come previsto dal normale andamento di questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico", spiega in un bollettino Andrea Barbanera, direttore della struttura sanitaria di Neurochirurgia."La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti dellapiùche può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia negativo purtroppo.sta continuando a lottare: i prossimi giorni saranno determinanti".

di Filippo Bonsignore L'ex portiere della Juventus e della Nazionale è ricoverato dal 23 aprile: "I prossimi giorni saranno determinanti" Cresce l'apprensione per le condizioni di, ricoverato ad Alessandria in seguito ad una emorragia cerebrale . "Il paziente sta attraversando il momento più critico" spiega Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di