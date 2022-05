"Sarebbe un tradimento": chi si oppone all'ingresso della Finlandia nella Nato (Di giovedì 5 maggio 2022) L'ingresso della Finlandia nella Nato potrebbe dipendere soltanto dalla votazione del presidente della Croazia, Zoran Milanovic, il quale ha espresso il proprio dissenso: ecco qual è il motivo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 maggio 2022) L'potrebbe dipendere soltanto dalla votazione del presidenteCroazia, Zoran Milanovic, il quale ha espresso il proprio dissenso: ecco qual è il motivo

Advertising

Marie_Ange_92 : cosa vuole fare della sua vita e forse sarebbe bene farle cambiare idea. No, è una donna, ormai. In grado di capire… - IlMarcheseBN : #Dybala all'Inter? Non lo percepisco come un tradimento: sarebbe semplicemente l'unica destinazione di medio/alto l… - Giusepp84623364 : @GiacomoPiazza5 E quale sarebbe il tradimento? - Allegriano10 : #Dybala all’#Inter sarebbe un bel tradimento dopo tutte le sue dichiarazioni d’amore. Capisco chi è stato tradito… - GiGiglio99 : @H0PESTR0M E certo, perché Conte è ancora gobbo, e quando era all'inter cantava l'inno della juve ogni giorno, ques… -