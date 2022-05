Salernitana | colpaccio salvezza! Battuto il Venezia | sorpasso al Cagliari

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – All’”Arechi” lasupera il. Al 1? ci provano subito i lagunari con una conclusione di Ceccaroni bloccata da Sepe. Al 5? calcio di rigore per laper fallo di mani di Ceccaroni: dal dischetto va Bonazzoli che realizza l’1-0. Al 22? grande occasione per i granata con un colpo di tacco di Ederson che sfiora il palo. Al 37? granata pericolosi: punizione di Mazzocchi, rovesciata di Gyomber che finisce sui piedi di Bonazzoli che la rimette in mezzo, Djuric prova il colpo vincente ma la sua conclusione viene salvata sulla linea di porta da Caldara. Al 42? ci prova Radovanovic con una conclusione al volo che termina alta sopra la traversa. Il primo tempo si chiude con i granata avanti nel punteggio. Al 12? della ripresa ospiti pericolosi con una conclusione di Okereke respinta ...

