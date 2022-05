Psg, parla l'agente di Hakimi: 'Vuole continuare a crescere a Parigi' (Di giovedì 5 maggio 2022) Achraf Hakimi continuerà a giocare nel Psg, lo ha confermato il suo agente, Alexandro Camano a Radio Colonia: "E' felice a Parigi,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) Achrafcontinuerà a giocare nel Psg, lo ha confermato il suo, Alexandro Camano a Radio Colonia: "E' felice a,...

