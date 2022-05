Primo caso di peste suina a Roma | l’invasione dei cinghiali allarma FdI | “Rischi sottovalutati”

(Di giovedì 5 maggio 2022) “Serve responsabilità delle Istituzioni per un intervento immediato al contenimento della popolazione deiche hanno invaso campagne e città fino alla Capitale con danni economici per gli allevatori eper la sicurezza dei cittadini”. Così il presidente della Coldiretti Ettore Prandini suldiafricana (Psa) rilevato a, molto lontano dai focolai accertati tra Piemonte e Liguria, nella zona Nord della Capitale, nei pressi del parco dell’Insugherata. “Abbiamo più volte evidenziato – afferma Prandini – ilo della diffusione dellaAfricana attraverso ie la necessità della loro riduzione numerica attraverso le attività venatorie, le ...

Agenzia_Ansa : Un caso di peste suina africana (Psa), malattia virale che colpisce maiali e cinghiali, è stato rilevato a Roma. Lo… - Corriere : Peste suina a Roma: primo caso nel parco dell’Insugherata - RaiNews : L'area sino ad ora interessata va dalla provincia di Genova in direzione del Piemonte fino a Serravalle Scrivia (Al… - DomaniGiornale : ?? Primo caso di #peste suina a #Roma, a circa quattro mesi dalle prime segnalazioni della malattia in Italia, indiv… - TgrRaiSicilia : La Triestina sul cammino del Palermo verso la Serie B I rosanero, testa di serie, hanno due vantaggi: primo match i… -

...riguarda gli Awards i distributori premiati lo scorso anno riconfermano il proprio ruolo di... Product Manager di Allnet, commenta così il ricnoscimento ottenuto: "Specialmente neldi ......C'è una probabilità 'abbastanza alta' di vedere approvato entro settembre a livello Ue il... dobbiamo restare vigili indi un nuovo aumento dei casi il prossimo inverno'. Al momento, ha ...A rendere noto il primo episodio della Psa nella Capitale è stato il commissario straordinario per l'emergenza Angelo Ferrari ...Ha contratto il virus nel 2020 e dopo 505 giorni non ce l'ha fatta. Il suo caso diventa materiale di studio per vedere come il Covid si evolve e se possono essere la chiave delle mutazioni e delle ...