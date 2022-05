Mascherine senza Speranza: nel mondo addio divieti e calano i contagi, ma in Italia... (Di giovedì 5 maggio 2022) Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Belgio, Svizzera, Danimarca, Olanda. Per non parlare della Gran Bretagna che ha cestinato ogni divieto. Ovunque, in Europa, le Mascherine sono sparite dai radar, già da marzo e aprile, tranne che nei luoghi di cura e sui mezzi pubblici (con qualche eccezione). Non in Italia, dove il ministro Speranza, campione del chiusurismo, ha deciso di tenerci imbavagliati ancora, almeno fino al 15 giugno, nelle scuole, nei cinema, nei teatri e nelle sale da concerto. Da noi, negli ospedali basta la mascherina chirurgica mentre per guardarsi un film al cinema o uno spettacolo a teatro serve la Ffp2. Chissà. Ovviamente non mancano le polemiche politiche, col centrodestra più aperturista dopo oltre due annidi chiusure, restrizioni e regole da seguire, ma anche dal basso il malcontento filtra pesante. I genitori ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Belgio, Svizzera, Danimarca, Olanda. Per non parlare della Gran Bretagna che ha cestinato ogni divieto. Ovunque, in Europa, lesono sparite dai radar, già da marzo e aprile, tranne che nei luoghi di cura e sui mezzi pubblici (con qualche eccezione). Non in, dove il ministro, campione del chiusurismo, ha deciso di tenerci imbavagliati ancora, almeno fino al 15 giugno, nelle scuole, nei cinema, nei teatri e nelle sale da concerto. Da noi, negli ospedali basta la mascherina chirurgica mentre per guardarsi un film al cinema o uno spettacolo a teatro serve la Ffp2. Chissà. Ovviamente non mancano le polemiche politiche, col centrodestra più aperturista dopo oltre due annidi chiusure, restrizioni e regole da seguire, ma anche dal basso il malcontento filtra pesante. I genitori ...

Advertising

Giorgiolaporta : Sono due mesi che in #Belgio non abbiamo più le #mascherine nei luoghi chiusi. Ma è noto che qui il #Covid è divers… - Giorgiolaporta : Vedo sguardi sconvolti e occhi sgranati se entro in un #bar senza #mascherina. Sono due anni che insegnate legge h2… - NicolaPorro : ?? I titoloni sul ricatto della Russia sul gas, la verità dell’odio progressista contro #Musk e le mascherine eterne… - renzoleone : RT @itsmeback_: I pro vax si chiudono in casa perchè siamo senza mascherine e non vogliono respirare la nostra stessa aria. ?? E niente, or… - GIAMPIEROSSI : Mascherine al lavoro e nei negozi, obbligo fino a giugno (anche all’aperto) -