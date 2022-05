Mariupol | i dubbi di Capuozzo | “I civili nell’Azovstal sono scudi umani?”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 5 maggio 2022) di Toni< Intervista a Lavrov: ci sarebbe voluta Oriana Fallaci, per far contenti tutti, forse. Ma, non essendoci Lei (che avrebbe fatto diventare l’intervista un confronto, una sfida) quel che doveva essere, e probabilmente è stato pattuito, pur di avere l’intervista, è stato: delle domande che permettessero all’ospite di fare il suo discorso – compresi i passaggi più antisemiti- e a noi di conoscerne il punto di vista, le verità di parte, le deformazioni. Cioè: è stata fatta non educazione, non pedagogia, non propaganda, non giudizio ultimativo, ma semplice informazione, e ora ne sappiamo tutti qualcosa in più, liberi di trarne noi il giudizio. L’annuncio del 9 maggio Avendo sbagliato in pieno la previsione sull’invasione del 24 febbraio – mi sembrava impossibile, e irrazionale, pur stra-annunciata – ci tengo a essere prudente, adesso, nelle previsioni. Ma ...