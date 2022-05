Laura Pausini Svela Il Suo Dramma: Il Racconto Straziante Commuove i Fan! (Di giovedì 5 maggio 2022) Laura Pausini, in una recente intervista, ha raccontato di un Dramma familiare che ha destabilizzato la sua vita. Le sue parole sono profonde e toccanti. Ecco cosa ha rivelato la cantante! Laura Pausini e il dolore per il fratello morto Laura Pausini in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv ha Svelato un retroscena sulla sua vita privata. La cantante si è lasciata andare ad un Racconto Drammatico riguardante la morte del fratello Marcello. Il fratello di Laura è morto da neonato. Tutto è accaduto prima ancora che nascesse la nostra Laura e proprio la cantante nata qualche anno dopo questo evento tragico, è stata definita come la figlia del miracolo. Sulle pagine del ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 5 maggio 2022), in una recente intervista, ha raccontato di unfamiliare che ha destabilizzato la sua vita. Le sue parole sono profonde e toccanti. Ecco cosa ha rivelato la cantante!e il dolore per il fratello mortoin una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv hato un retroscena sulla sua vita privata. La cantante si è lasciata andare ad untico riguardante la morte del fratello Marcello. Il fratello diè morto da neonato. Tutto è accaduto prima ancora che nascesse la nostrae proprio la cantante nata qualche anno dopo questo evento tragico, è stata definita come la figlia del miracolo. Sulle pagine del ...

