Invitare giornalisti russi in tv può rappresentare una violazione delle sanzioni? (Di giovedì 5 maggio 2022) Era già accaduto quando il tema predominante nell’informazione italiana, in tutte le sue sfaccettature, era la pandemia e i vaccini. Oggi, con la guerra in Ucraina, il tema degli ospiti nelle varie trasmissione televisive – quei talk show che hanno invaso i palinsesti di tutte le principali emittenti italiane – è tornato a essere argomento di confronto-scontro. Non solo tra i protagonisti, ma anche all’interno dell’opinione pubblica. Nelle ultime settimane, infatti, molti programmi hanno ospitato giornalisti russi in tv, generando un caos mediatico che, però, viene premiato dagli ascolti. LEGGI ANCHE > Formigli, se potesse, vorrebbe Putin in studio «per incalzarlo» Un tema di strettissima attualità che ha dei riverberi anche sulla situazione internazionale. Perché fin dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, nell’effetto domino ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 5 maggio 2022) Era già accaduto quando il tema predominante nell’informazione italiana, in tutte le sue sfaccettature, era la pandemia e i vaccini. Oggi, con la guerra in Ucraina, il tema degli ospiti nelle varie trasmissione televisive – quei talk show che hanno invaso i palinsesti di tutte le principali emittenti italiane – è tornato a essere argomento di confronto-scontro. Non solo tra i protagonisti, ma anche all’interno dell’opinione pubblica. Nelle ultime settimane, infatti, molti programmi hanno ospitatoin tv, generando un caos mediatico che, però, viene premiato dagli ascolti. LEGGI ANCHE > Formigli, se potesse, vorrebbe Putin in studio «per incalzarlo» Un tema di strettissima attualità che ha dei riverberi anche sulla situazione internazionale. Perché fin dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, nell’effetto domino ...

