Il padre di Lozano | 'Vuole restare a Napoli | ma ha un sogno'

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: LOZANO - Il padre: 'Si trova molto bene a Napoli e penso vuole restare, Spalletti gli ha dato fiducia' - Fantacalcio : Napoli, il padre di Lozano: 'Vuole restare, l'uscita di Insigne gli dà spazio a sinistra' - sscalcionapoli1 : Il padre di Lozano: “Si trova molto bene a Napoli, Spalletti gli ha dato fiducia” - BrunoGalvan85 : Lozano, il padre: 'Senza Insigne può giocare a sinistra. Futuro? Sta bene a Napoli e vuole restare, ma ha un sogno'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LOZANO - Il padre: 'Si trova molto bene a Napoli e penso vuole restare, Spalletti gli ha dato fiducia' -

Fantacalcio ®

FuturoNapoli, parla ilCalcioNapoli24 ne ha parlato in esclusiva con ildi Hirving, Jesus. Al quale abbiamo chiesto in primis di raccontarci il momento che sta ...... passando per Pogba, Balotelli, De Ligt, De Vrij, Donnarumma, Romagnoli, Verratti,, ... In attesa di capire se vorranno o meno seguire le orme del, sarà Pimenta a portare avanti gli affari. ... Napoli, il padre di Lozano: "Vuole restare, l'uscita di Insigne gli dà spazio a sinistra" "Spalletti gli ha dato fiducia, si trova bene con lui. Spero possa andare avanti. L’uscita di Insigne può dargli più spazio sulla fascia mancina. Il futuro Si trova molto bene a Napoli, penso che vuo ...La estrella de las telenovelas mexicanas Karyme Lozano protagonizará, junto al actor Luis Gatica, el próximo largometraje escrito y dirigido por Rubén Islas, "Clay". Se tiene previsto el inicio del ro ...