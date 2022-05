Il no di Stefania Orlando a Barbara d’Urso ma da domani sarà giudice (Di giovedì 5 maggio 2022) Per Stefania Orlando partecipare al Grande Fratello Vip è stata una delle scelte migliori che potesse fare. Dopo il reality show, al contrario di ciò che succede ad altri vipponi, tutti la volevano e da domani sarà giudice di “Questa è casa mia”. Stefania Orlando ha detto no a Barbara d’Urso ben felice di poterlo fare e soprattutto di avere altre opportunità. Ha rifiutato una proposta per lo show di Barbara d’Urso e non è certo pentita, ne ha parlato in un’intervista al settimanale Chi spiegando che le era stato proposto il ruolo di opinionista nella nuova edizione de La pupa e il secchione. Stefania Orlando entusiasta del nuovo programma e del ruolo di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 maggio 2022) Perpartecipare al Grande Fratello Vip è stata una delle scelte migliori che potesse fare. Dopo il reality show, al contrario di ciò che succede ad altri vipponi, tutti la volevano e dadi “Questa è casa mia”.ha detto no aben felice di poterlo fare e soprattutto di avere altre opportunità. Ha rifiutato una proposta per lo show die non è certo pentita, ne ha parlato in un’intervista al settimanale Chi spiegando che le era stato proposto il ruolo di opinionista nella nuova edizione de La pupa e il secchione.entusiasta del nuovo programma e del ruolo di ...

