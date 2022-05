Guerritore | «Quando sei bella è difficile essere credibile In Italia c’è il pregiudizio | bella e scema»

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il Tempo intervista Monica. È tra gli interpreti di uno degli episodi di «Femminile Singolare», film che sarà nelle sale l’11 maggio. Veste i panni di una madre alle prese con gravissimi problemi economici. Laha interpretato anche Fiorella Totti, madre di Francesco, in Speravo de morì prima. «Non l’ho mai incontrata, ma la sua personalità esce dai racconti della gente in maniera così violenta, che mi sono bastati quelli. È espansiva, popolare. Fa la cosa più importante per una madre: aiuta il figlio a seguire la propria vocazione. La sua immagine l’abbiamo studiata a lungo col reparto trucco: l’amore per Francesco la porta a cercare di voler assomigliare alla nuora Ilary, pur di non restare indietro: le mèches, i giubbotti di pelle, i jeans stretti, i plateau… Ma è un amore sempre in aggiunta, che dà e non toglie nulla». Si dice ...

