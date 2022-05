Fedez parla del suo tumore e spiega come ha cambiato la sua vita (Di giovedì 5 maggio 2022) Le parole di Fedez Non sono stati mesi semplici, gli ultimi, per Fedez. come ben sappiamo infatti il rapper ha svelato sui social di avere un tumore al pancreas, e di doversi sottoporre a una lunga operazione. In quel momento naturalmente il web e il mondo dello spettacolo ha inviato tutto il supporto possibile a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 5 maggio 2022) Le parole diNon sono stati mesi semplici, gli ultimi, perben sappiamo infatti il rapper ha svelato sui social di avere unal pancreas, e di doversi sottoporre a una lunga operazione. In quel momento naturalmente il web e il mondo dello spettacolo ha inviato tutto il supporto possibile a L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Fedez parla per la prima volta del tumore e spiega come ha cambiato la sua vita - ElenaDesperati : @GioiaInfinita11 @httpbenzoash @Fedez Quando di parla senza sapere meglio tacere - stoabestemmia : @1V4vendetta Grazie. Credo che se avesse avuto un contatto tutto sarebbe stato diverso, e sarebbe sempre in grado d… - passionmakeup_ : @Fedez Fedez, puoi fare un pó di fanservice e uscire il video di Manu Rios che parla in italiano con te e Chiara? Grazie - FratLouis89 : perché nessuno parla di Jacob dietro……….. -