Epatite di origine sconosciuta nei bambini, ancora ignota la causa. L’Oms: “Adenovirus fra le ipotesi”, Sars Cov 2 rilevato in alcuni casi (Di giovedì 5 maggio 2022) causa non pervenuta. Cosa scateni le epatiti gravi – in alcuni casi così acute da richiedere un trapianto di fegato – nei bambini è ancora un mistero. Gli scienziati sono al lavoro e contemporaneamente ricordano che le infiammazioni di questo genere, ovvero senza che sia individuato il virus, ci sono sempre state in passato. Quello che ha fatto scattare l’allerta sono state le segnalazioni arrivate dal Regno Unito che nel giro di pochi mesi ha registrato un alto numero di casi che quasi nel 10% hanno portato a un trapianto. Esclusa la vaccinazione anti Covid anche perché molti bambini colpiti non era vaccinati o non avevano l’età per esserlo, i medici hanno cercato, per ora invano, l’agente patogeno responsabile. “Una delle ipotesi principali è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022)non pervenuta. Cosa scateni le epatiti gravi – incosì acute da richiedere un trapianto di fegato – neiun mistero. Gli scienziati sono al lavoro e contemporaneamente ricordano che le infiammazioni di questo genere, ovvero senza che sia individuato il virus, ci sono sempre state in passato. Quello che ha fatto scattare l’allerta sono state le segnalazioni arrivate dal Regno Unito che nel giro di pochi mesi ha registrato un alto numero diche quasi nel 10% hanno portato a un trapianto. Esclusa la vaccinazione anti Covid anche perché molticolpiti non era vaccinati o non avevano l’età per esserlo, i medici hanno cercato, per ora invano, l’agente patogeno responsabile. “Una delleprincipali è ...

