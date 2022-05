Dl Aiuti, altolà di Conte sulla fiducia: sale tensione nel Governo (Di giovedì 5 maggio 2022) Il “caso” termovalorizzatore, l’affondo del Premier al Superbonus, l’invio di armi in Ucraina: il M5s si sente accerchiato e alza le barricate. Dl Aiuti, altolà di Conte a Draghi “Dicono spesso che vogliamo far cadere il Governo. Io comincio a pensare che qualcuno voglia spingerci fuori dall’esecutivo”: Giuseppe Conte inizia a guardare con sospetto “l’imboscata” in consiglio dei ministri sull’inceneritore di Roma. “Se questa fosse l’intenzione ce lo dicano chiaramente. Chiedo rispetto per gli 11 milioni di cittadini che hanno votato il Movimento” , scandisce l’ex premier che lancia il suo altolà al Governo: “Quella norma che riporta indietro le lancette dell’orologio non è neppure lontanamente coniugabile con il concetto di fiducia. La ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 maggio 2022) Il “caso” termovalorizzatore, l’affondo del Premier al Superbonus, l’invio di armi in Ucraina: il M5s si sente accerchiato e alza le barricate. Dldia Draghi “Dicono spesso che vogliamo far cadere il. Io comincio a pensare che qualcuno voglia spingerci fuori dall’esecutivo”: Giuseppeinizia a guardare con sospetto “l’imboscata” in consiglio dei ministri sull’inceneritore di Roma. “Se questa fosse l’intenzione ce lo dicano chiaramente. Chiedo rispetto per gli 11 milioni di cittadini che hanno votato il Movimento” , scandisce l’ex premier che lancia il suoal: “Quella norma che riporta indietro le lancette dell’orologio non è neppure lontanamente coniugabile con il concetto di. La ...

